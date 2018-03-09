SOD看太多？ 色姪性侵堂嬸搞亂倫 還顏射逼吞精

2018-03-09 18:45

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名離婚男子，遭控對至胞姊家幫傭的堂嬸性侵，以「拿東西」給對方為由，帶堂嬸進入屋內更衣室，性侵得逞，還顏射逼吞精，堂嬸擔心破壞親友和諧不敢聲張，直至翌日接到老公電話，才忍不住崩潰大哭，新北地院今依強制性交罪判這名惡姪有期徒刑3年10月，可上訴。

判決指出，堂嬸2006年起就在姪子胞姊家中幫傭，另還需照顧姪子住在樓下的父母，姪子則住在父母隔壁，2015年1月下午1時許，堂嬸至1樓警衛室領取暫放的蔬果，將蔬果拿去姪子父母住處冰箱存放，離去時，見隔鄰的執子住處大門未關，姪子唸國小的兒子獨自一人在家看電視，她禮貌呼喊對方名字打招呼，姪子小孩未應答，反倒姪子出聲表示在家，隨即說有東西要請堂嬸拿上樓。

堂嬸不疑有他跟姪子進屋拿東西，結果竟被帶進更衣室，遭姪子強脫衣物性侵，還射精到她的嘴巴與臉上，因還得繼續在姪子胞姊家工作，婦人不敢張揚，在廁所以衛生紙擦拭臉上、嘴上精液，並沖洗乾淨後，隨即返回樓上工作，翌日婦人在南部工作的老公打電話來，被察覺有異，追問下得知竟被姪子性侵，憤而提告。

審理時，姪子辯稱，「當天兒子也在家，我怎麼可能做這種事？」且對方在家前後停留不到5分鐘，這麼短的時間不可能完成性侵，對方是為了錢才故意誣賴他，她有家中鑰匙，可隨時進出，應是打掃時將他沾有精液的衛生紙留存，再抹到自己的內褲。

但檢警在婦人內褲及沾有精液的衛生紙中，採集到張男DNA並混有婦人體液，加上婦人事後出現創傷後壓力症，甚至出現自殺念頭，認為此事關乎名節，婦人不可能無故誣陷姪子，痛批姪子恃其為雇主之弟，雙方經濟權力地位不平等，為滿足性慾，不顧對方反抗，犯後仍飾詞狡辯，毫無悔意，判他有期徒刑3年10月。