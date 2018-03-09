大法官釋憲：被告未請律師 仍可調閱全部卷證

2018-03-09 18:29

〔記者吳政峰／台北報導〕現行刑事訴訟法第33條第2項，限制未請律師的被告，只能閱覽「筆錄」影本，引發妨害被告行使防禦權的質疑，兩名刑案被告日前為此聲請大法官釋憲，大法官9日做出762號解釋，指被告應有閱覽「全部卷宗」的權利，因而宣告該條文違憲，命刑訴法的主管機關司法院須於1年內修正，被告權利大變革。

據悉，目前約有6成2的被告未請律師，762號釋憲文公布後，這些人均有權利申請閱卷，對被告人權是一大躍進。

刑訴法規定，被告如果請律師，律師可於審判中檢閱卷宗及證物，並得抄錄或攝影，但被告若未請律師，只能請求付與卷內筆錄影本，常被外界批評兩套標準，質疑為何律師可閱全部卷宗與證物，但當事人只能看筆錄，妨害被告行使防禦權。

犯下強盜殺人罪的朱姓男子，2016年向台南高分院聲請交付卷內照片，被法官駁回，向最高法院提起抗告又遭駁回，遂聲請釋憲；另名具有律師資格的王姓男子犯下傷害罪，2017年向台中地院聲請交付審判卷證及偵查全卷光碟，遭駁回且裁定不得抗告，亦聲請大法官解釋。

大法官762號解釋指，刑訟法第33條第2項未賦予被告直接獲知卷證資訊，及請求付與卷內筆錄以外卷宗及證物影本的權利，妨害被告防禦權的有效行使，與憲法第16條保障訴訟權的正當法律程序原則意旨不符，司法院應於解釋公布1年內，依解釋修正，逾期未完成修正，法院應依審判中被告請求，在他繳納完費用後，付與全部卷宗與證物影本。

大法官書記處處長王碧芳表示，被告未來將不因有無請律師，而影響聲請調閱卷宗的權利，且不再僅限於影本，如果被告想要看到原證物，經法官同意在確保安全的前提下，亦可親自閱覽。