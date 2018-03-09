薪資糾紛爆衝突 蔡頭法庭外毆前員工被起訴

2018-03-09 16:48

〔記者陳慰慈／新北報導〕藝人蔡頭和楊姓員工因薪資糾紛到法院進行調解，雙方一言不合爆發衝突，在調解室外走廊大打出手，蔡頭還以「三字經」辱罵楊男，雙方互告傷害、侵占等罪，兩人坦承互毆，但因蔡頭未能提出驗傷單，新北地檢署今依傷害、公然侮辱罪嫌起訴蔡頭，楊男則獲不起訴。侵占罪部分因無管轄權，交由高檢署移轉管轄。

楊男指控，曾擔任蔡頭「紅頂藝人歌舞團」員工，去年2月蔡頭在苗栗頭份舉辦「紅頂藝人」表演，再次雇用他擔任舞台燈光師，當時因外場人員不夠，他還得兼職票務等工作，同年4月，70多名客人認為節目不夠好，要求退費給交待，他只好每人各退50元，70多人共退3700多元，蔡頭得知後不滿怒飆髒話，他憤而辭職，但蔡頭還積欠他2個月薪資共3萬1500元，因此提告追討。

去年9月6日下午，蔡頭與楊男為此案至新北地院板橋簡易庭進行調解，因調解未果，雙方爆發衝突，在走廊上扭打成一團，蔡頭離去前還在法院門口辱罵楊男「幹X娘」，事後兩人互告。

庭訊時，蔡頭坦承當下一時情緒上來，動手打人罵人，但沒有想要提告，受傷後只有至國術館診療，無醫院就診紀錄或驗傷單，也沒有受傷照片；楊男則提出左頸瘀傷的驗傷單，檢方因此今將蔡頭起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。