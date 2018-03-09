傳訊「拿鞭抽你圓翹臀」性騷挨罰3萬 色公僕抗罰勝訴原因是…

2018-03-09 16:12

〔記者陳慰慈／新北報導〕在新北金山擺攤賣水果的蕭姓老闆娘，指控彭姓公務員趁機摸她的手，還傳訊騷擾「說我老，我的騎術會讓你驚訝懊惱」、「我拿鞭抽你圓翹的臀」等語，提出性騷擾申訴，彭男因此挨罰3萬元，彭不服提出行政訴訟，新北地院調查發現，唯一的男性調查委員缺席會議，調查小組成員實際僅有2人，不符性騷擾防治法規定，調查程序有瑕疵，判彭男勝訴，撤銷裁罰。

蕭女指控，去年7月在金山老人活動中心擺攤，彭男假裝幫忙，卻趁機偷摸她手背，之後又收到彭男傳訊騷擾「說我老，我的騎術會讓你驚訝懊惱，希望你是一匹馬，我拿鞭抽你圓翹的臀，異想你變馬…」。

蕭女說，同年9月，彭男又趁拿取精力湯時偷親她，她氣得質問彭男，對方竟回稱：「親手是國際禮儀，你沒有看過洋片嗎？洋片都這樣演的嘛！」她怒而向金山警分局提出性騷擾申訴。新北市府調查後認定性騷成立，裁罰彭男3萬元。

彭男不服提出行政訴訟抗罰，指稱兩人認識5、6年，蕭女從未反映被騷擾，不舒服的感覺只是個人情緒而非事實，且前年12月新北市府召開的申訴會議，只有2位女性長官審訊，沒有男性專家參與，違反性騷擾防治兩性公平原則。

性騷擾防治法規定：「直轄市、縣（市）主管機關受理性騷擾再申訴案件後，性騷擾防治委員會主任委員應於7日內指派委員3人至5人組成調查小組，並推選1人為小組召集人，進行調查」。

新北地院調查，本案形式上雖有依法組成3人調查小組，但實質上僅有2人實質參與，唯一的男委員於彭男性騷擾事件申訴、再申訴調查會議互選小組召集人都未出席，不符合性騷擾防治法規定，認定法律程序有瑕疵，判彭男勝訴。