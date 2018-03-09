超衰 ！清潔工撿411枚硬幣送鑑定 竟被移送法辦

2018-03-09 15:42

〔記者謝君臨／台北報導〕擔任清潔人員的李姓男子，去年在台北青年公園的女廁內，撿到411枚50元硬幣，送交警方公告認領，但6個月都無人領取，警方通知李男領回，並陪同至銀行辨識硬幣真偽，不料行員發現硬幣外型粗糙，懷疑是偽幣，李男慘被警方依涉嫌偽造貨幣罪送辦；台北地檢署調查後，認為李男是到銀行辨識硬幣真偽，並非行使貨幣，並未違法，今將李男不起訴。

檢方調查，年約50歲的李男，去年進入青年公園女廁準備打掃時，意外發現有兩個麻布袋，打開一看，發現裡面竟裝了滿滿的50元硬幣，拾金不昧的李男遂將硬幣送交中正一分局，並留下聯絡資料。

6個月後，由於硬幣都沒人領取，警方通知李男前來領回，因不知真偽，李男由警員陪同前往銀行請行員辨識，不料行員鑑識後發現硬幣刻印粗糙，應是偽幣，經告知警員、李男後，警員只好依法將李男帶回警局，依涉嫌偽造貨幣罪送辦；至於該批硬幣經中央造幣廠鑑定後，其中有381枚偽幣，30枚真幣。

內勤檢察官庭訊時，李男喊冤，表示他是被警員通知，去領回之前撿到的硬幣，再將硬幣送去銀行鑑定，並未偽造或使用貨幣，檢察官最後將李男限制住居後請回。

全案經承辦檢察官偵查後，認為李男若有意圖行使偽幣，何必送交警方，經6個月後才領回，且銀行行員也證稱，李男只是前來詢問硬幣真偽，檢察官因而認定，即便硬幣是假的，但李男並無行使偽幣的犯意，也無其他證據顯示硬幣是他製造的，因而依罪嫌不足，將李男不起訴。