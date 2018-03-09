擎天崗水牛亂入嚇壞居民 耆老設阱誘捕

2018-03-09 15:28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市陽明山擎天崗牛隻是當地獨特的景觀，今年寒流來襲，棲息擎天崗周邊的無主野化水牛因連日低溫與降雪，往山下跑到平等里內寮附近，損及里民種植農作物，里長通報陽明山國家公園管理處，因水牛體型龐大，陽管處找來台北市立動物園獸醫團隊、台大獸醫院共商對策，最後還委請在地養牛耆老設下陷阱，本月6日順利捕捉，7日將2頭水牛平安運回擎天崗。

據陽管處資料，擎天崗是熔岩流所形成的熔岩階地，平坦地勢在日治時期就已成為牛隻放牧的重要區域。擎天崗因放牧牛隻而形成獨特景觀，也承載人、環境與牛隻共生的歷史記憶及文化景觀，且提供民眾遊憩育樂的場域。

陽管處指出，水牛因連日低溫與降雪往山下移至平等里內寮附近，平等里里長通報水牛群出沒，損及里民農作物；水牛行蹤不定且體型龐大，誘捕與移置工作困難，陽管處邀平等里里民、台北市農會、台北市立動物園及台灣大學獸醫院等單位會勘共商對策，並委請在地養牛專業耆老於平等里設法捕捉。

3月6日晚間於平菁街43巷內成功捕獲2頭水牛，北市動物園獸醫師團隊、在地養牛專業耆老及獸籠吊掛運送，水牛於3月7日下午3點運回擎天崗草原。

此外，另原有1頭水牛右前肢遭鋼索陷阱套住後掙脫，因斷裂的套索仍緊束腳踝致腫脹不良於行，由於擎天崗天候時常霧雨交加，該水牛隱沒多日，陽管處擔憂其傷口惡化，派員及保育志工協尋，並商請北市動物園獸醫師團隊協助醫療。

陽管處表示，3月7日下午2點20分發現受傷水牛後，由動物園獸醫師團隊、在地養牛專業耆老及陽管處人員在風雨中協力固定牛隻、解開套索、清洗傷口、打針消毒及上藥，終於當晚6點10分完成水牛救傷任務。