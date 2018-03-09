比特幣網購種子學種大麻 收成時GG了

警方起獲大麻植栽及種植燈具等證物。（記者許國楨攝）

2018-03-09 16:01

〔記者許國楨／台中報導〕廖姓男子找來昔日高中同學以比特幣上網購得大麻種子，因兩人僅高中肄業不諳英文，竟透過網路「谷歌大神」翻譯功能習得種植技術後藏身高級透天厝大肆種植，原以為已到收成階段將大賺一筆仍被盯上，刑事局南部打擊犯罪中心昨天循線在雲林縣一處透天民宅，起出81株大麻植栽及60公克已完成乾燥的大麻花成品並逮捕兩嫌，估計所查獲的大麻植栽可製成24公斤毒品，市價達3600萬元。

警方調查指出，31歲廖男曾因車禍造成身體殘疾，無法像一般人正常工作，每天埋首電腦前苦尋賺錢商機，去年發現販售大麻的獲利驚人，找來同齡的昔日張姓高中同學洽談後租下雲林縣虎尾鎮一處4樓的高級透天厝民宅後，為避免遭查緝及掩人耳目，1至4樓任其閒置，僅利用地下室種植大麻後加工為成品。

刑事局南打八大隊偵三隊長李宏倫說，一開始兩人使用比特幣向國外賣家購得少量大麻種子試種，因兩人僅高中肄業不諳英文，竟透過網路「谷歌大神」翻譯功能習得大麻的種植及製造技術，在經過多次失敗後終於成功栽種，接著投入等值的比特幣共台幣6萬元，分2次購入200多顆大麻種子大肆栽種，利用定時器、電風扇、CO2鋼瓶、土壤酸鹼檢測器等設備，讓密室保持良好的通風及合適的溼度。

在歷經約4個月的大麻成長期後，最近已陸續收成並製造為成品，兩人原以為銷售後有大筆收入仍被盯上，警方昨循線上門查緝，當場逮捕二人並起出起獲大麻植栽81株及大麻種子、種植燈具、二氧化碳鋼瓶、ph值檢測器、定時器、培養土、肥料、烘乾吊掛等證物。

警方說，一株大麻植栽約可製成300公克的大麻毒品，以目前大麻每公克市價1500元，換算81株大麻約可製造出價值3600萬元的毒品，流入市面恐毒害上千人次，警方不排除已有成品透過販毒集團售出，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續追查流向。

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廖、張二人租下圖中的高級透天厝。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

透天厝1至4樓任其閒置，僅利用地下室種植大麻後加工為成品。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

警方起獲大麻植栽及種植燈具等證物。（記者許國楨攝）

警方起出大麻種子。（記者許國楨攝）