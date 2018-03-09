住大雅迷路至霧峰山區 台中警順利尋獲走失翁

2018-03-09 14:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一位87歲王姓老翁日前在霧峰象鼻山區被民眾發現倒臥路旁，霧峰警分局萬豐派出所獲報前往搜尋，由於該地點人煙罕至，少有人進出，且手機亦無訊號，警方依據大概位置終於找到倒臥路旁的老翁，老翁幸無恙，但老翁家住大雅卻跑霧峰山區，卻說不出為什麼。

霧峰分局萬豐派出所於6日下午接獲民眾反映，在象鼻山區內隱約看到一名倒臥路旁的老翁，不知狀況如何，萬豐所所長邱文俊與巡邏員警林文鐘及錢志豪趕赴援救，要趁天黑之前，趕緊進到象鼻深山內沿路搜尋。

不過，因山區並無明顯目標及住址，警方只能根據民眾所提供的大概位置，沿山區產業道路作地毯式搜索，直到道路盡頭，終於發現王姓老翁倒臥在產業道路的小徑旁，其所騎乘的機車則在更下方約100公尺處的邊坡上。

由於該地點人煙罕至，少有人進出，且手機亦無訊號，可說是相當偏僻，如沒人發現後果恐無法設想。

警方看到老翁倒在小徑，相當擔心，但一下車就看到老翁在揮手，原來山區蚊子多，老人家是因為沒有體力倒在路旁，但意識清楚，因受不了蚊子叮咬揮手趕蚊子，員警進行檢視，幸老翁並無外傷。

經調查，王姓老翁家住大雅區，4日外出後即未返家，其家人發現後遍尋不著便立即向派出所報案協尋。

由於大雅到霧峰象鼻山騎機車至少1、2小時，一個靠海一個是山區，老翁為何會從大雅到霧峰，同時這1、2天去那裡，老人家都說不出來，但能提供自己的名字、家中電話及居住道路。

員警因見老翁身體狀況尚可，立即將其與機車帶返所，並通知家人前來帶回，家屬表示感謝，也表示老人家過去也曾走失一次，但非常感謝警方的協助與照料，幫助老翁順利安全的返回家人的懷抱。