酒駕騎士追撞違停貨車身亡 貨車司機獲判無罪

2018-03-09 13:03

［記者黃捷／台北報導］潘姓貨車司機2015年間把車臨停路邊，突遭酒駕的王姓機車騎士追撞，導致王男不治身亡，因貨車車身距離路邊超過1公尺，且未在後方懸掛警示標誌，士林地檢署認為潘男有疏失，依業務過失致死罪起訴，但士林地院認為，潘男違規行為與事故並無因果關係，判決無罪。

檢警調查，潘男2015年11月11日傍晚6時許，駕駛大貨車載送挖土機前往工地，行經新北市汐止區新台五路二段時，欲臨時停靠路肩道路，依「道路交通安全規則」，車身距離路邊要小於1公尺，但貨車右前輪、右後輪與路邊距離分別為1.79公尺、1.27公分，明顯違規。

王男騎機車行經該處時，因未注意車前狀況，機車右側車頭撞上貨車左後車尾，王男當場倒地，受有顱內出血、全身多處骨折等傷害，到醫院前已無呼吸心跳，經急救後雖一度恢復生命跡象，但仍於隔天上午宣告不治，經抽血後發現他酒精濃度高達1.05毫克。

潘男否認有過失，辯稱他當時是為了講手機，才臨時停靠路邊，且其他經過的機車都沒有撞到他，是王男酒醉才會發生車禍；辯護律師則說，潘男臨停違規，至多只能行政罰鍰。

合議庭則認為，貨車右側雖距離路邊超過1公尺，但左側仍在白線內，並未侵入最外側車道，加上目擊者證稱，當時王男騎在他前方，不知道是恍神還是沒注意，就直接撞上大貨車，因而認定是王男自己未注意車前狀況。

檢察官雖另指貨車載運的挖土機，挖斗已超出貨車車身，潘男卻未在後方懸掛危險標識，但因潘男是直接碰撞到貨車左後護欄，與挖斗並無因果關係，遂判決潘男無罪

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