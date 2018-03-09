恐嚇瀝青業者收保費費 基隆黑幫大哥判刑2年6月

恐嚇業者收護費，天道盟太陽會基隆分會長吳孝中判刑2年6月。（資料照）

2018-03-09 12:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕天道盟太陽會基隆分會長吳孝中，涉嫌教唆柳世釧、吳建明與李建羿恐嚇3家瀝青業者，強索228萬保護費案。基隆地院今天審結，依恐嚇罪判吳孝中等4人判處2年6月等不等徒刑，犯罪所得228萬元全數沒收。

基隆市區道路施工品質不佳，引發民怨。基隆地檢署檢察長陳宏達為此成立「路平專案」，經深入調查發現，原來廠商長期遭黑道恐嚇收取保護費，使得廠商被迫偷工減料。

檢警調查，去年3月間，天道盟太陽會基隆分會長吳孝中，向基隆地區瀝青業者放話，所有標到基隆地區公共道路瀝青工程的廠商，都要交出得標工程款的3%給太陽會黑道。

吳孝中在業者陸續標得後，打電話給3家業者稱：「可以幫業者處理弟兄的事，但須以得標費用的3%作為代價」，第一間得標業者擔心機具遭破壞，交付85萬元現金交給吳。

吳得逞後，教唆小弟吳建明、李建羿與柳世釧3人，以相同手法向另2家得標業者索討各85萬與58萬元保護費。

檢警查出，吳唆使柳、吳向得標基隆市道路維護工程的廠商索討保護費時，嗆明「是天ㄟ（天道盟）太陽（太陽會）要的」，要廠商支付得標金額3％費用。

柳更恐嚇廠商，如果不支付，會破壞停在路旁的貴重機具，廠商迫於無奈只好支，3家廠商共支付柳等人228萬元。

法院認為，吳等4人觸犯恐嚇罪事證明確，判處吳孝中2年6月徒刑，李建羿1 年4月、柳世釧與吳建明則因坦承犯行，各被判處6月（緩刑2年）及10月（緩刑2年）徒刑。