賊扮骨科醫師到宅健檢 摸走9旬翁口袋紅包

2018-03-09 12:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕家中有長輩的要注意！高市梁姓竊賊假扮成骨科醫師，跑到9旬黃老先生家中自稱「出診」替長輩看病，沒想到竟趁老翁不注意時，摸走老翁口袋裡6600元的紅包；警方獲報循線逮人，訊後依竊盜罪將梁男移送法辦。

警方指出，7日上午8點多，燕巢區中民路傳出民宅失竊案，警方獲報趕到現場時，得知有1名男子趁著家中只有93歲黃姓老翁和外籍看護在家，佯裝成骨科醫生要幫老先生檢查骨頭，卻趁機將老翁過年放在口袋的紅包偷走。

黃姓老翁指出，當天他正躺在家中一樓床上休息，突然一名男子頭戴鴨舌帽走了進來，非常有禮貌地站在床邊向老先生說明自己的來歷，宣稱自己為骨科醫師，外出替這附近的老人家檢查骨頭，還向他說明隨著年紀的增長鈣質流失，對於膝蓋、腳關節等骨頭需要特別注意。

黃翁不疑有他，讓該名男子坐至床邊觸摸膝蓋、腰、關節等骨頭，該名男子邊觸摸邊詢問是否有哪些關節不舒服，非常關心黃翁，讓黃翁不覺有異，等到該名男子離去後，家屬才驚覺原本放在老先生褲子左邊口袋的紅包新台幣6600元不翼而飛，急忙打電話報警。

警方調閱附近路口監視器，發現梁姓男子（62歲、有多項竊盜前科）涉有重嫌，經傳喚到案調查後，梁看到監視器畫面將過程拍得清清楚楚，自知無法狡辯，便坦承當日從美濃至燕巢區金山里要找朋友借錢，但朋友不在家沒借到錢，車子的油已見底加上肚子餓，便臨時起意向黃老先生下手，佯裝骨科醫生，藉機將其放在口袋內的紅包偷走；由於梁嫌犯罪手法奇特，警方也將持續追查其是否有涉及其他竊案。