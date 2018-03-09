佯稱拉肚子逃男網友魔掌 赤腳冒雨衝超商求救

2018-03-09 12:37

［記者楊政郡／台中報導］女子「夢蘿」（化名）面對男網友強烈追求，還很不尊重的毛手毛腳，竟然強制擁抱、雙手襲奶、強吻頸部及嘴巴，女子佯稱要拉肚子，快拉下去了！才逃離魔掌，赤腳衝出馬路冒雨到超商內求救，這名網友一審被判1年，二審當庭賠償10萬元，獲得緩刑2年。

判決書指出，謝男105年間經網路遊戲認識30歲的「夢蘿」，105年3月18日兩人相約用餐，餐後一中街逛街，她說有腸胃炎不適想返家，當晚10時許謝男堅持送女子回家，也堅持要送進房內，後來更進一步要求留宿，展現積極追求之意，但「夢蘿」拒絕。

謝男不顧「夢蘿」拒絕，徒然以雙手強行抓住女子雙手，粗暴地將女子身體拉過來緊緊抱住，在耳邊溫柔細語，希望「夢蘿」與他交往，但女子感到不舒服，虛與委蛇，扭身躲避，企圖逃出房間，謝竟追到門邊再次強行抱起，孔武有力的手臂將她丟到床上，「夢蘿」一再表示拒絕、掙扎反抗，謝將女子壓在床上，雙手抓兩邊胸部，強吻嘴巴及頸部。

此時「夢蘿」以嘴巴用力咬謝男右手手腕，謝才鬆開臂力，「夢蘿」趁機佯稱自己要拉肚子，快拉下去了，並往廁所方向中途，徒然開啟房門衝出門外下樓，赤腳冒雨穿越馬路，跑至對街便利商店向店員求救。

而謝男見女子逃離現場，也悻悻然離開，其項鍊及手錶遺忘在現場。

謝男供稱喜歡女子，一審法官依強制猥褻判1年徒刑，台中高分院認為刑度適當，而謝男當庭賠償「夢蘿」10萬元，雙方和解，給予緩刑2年。