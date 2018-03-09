糾纏酒店妹襲胸臀害摔車傷 色工程師判刑入獄

2018-03-09 02:34

〔記者王俊忠／台南報導〕就算是酒店妹也不能隨意輕薄！

大學畢業的林姓男工程師到酒店消費、剛認識酒店小姐芳芳，清晨芳芳下班時，林男約她一起吃早餐，用餐後，林男騎機車陪也騎機車的芳芳回家，途中，林男要求芳芳陪他聊天，女方不願意，林竟坐上芳芳機車後座、伸手狂摸胸、臀部與大腿內側，酒店妹嚇的摔倒、多處傷勢後報警。台南地院依強制猥勢罪判這名色工程師10個月徒刑。

判決指出，106年1月29日清晨5點多，林男與酒店妹芳芳（化名）約在南市中西區1家早餐店吃早餐，6點許，芳芳用餐後要騎機車回家，林男也騎機車跟在芳芳車後面，6點10分，芳芳騎到中西區開山路的延平郡王祠前，林要求芳芳停車。

芳芳聽聞林男呼叫停車、就停車看對方有什麼事？林男要求芳芳陪他，但女方拒絕，林竟然跳上芳芳的機車後座、從後方環抱女方，還不顧對方掙扎反抗、強行伸手撫摸芳芳的胸部、臀部與大腿內側等隱私部位。

芳芳為了奮力反抗、一時重心不穩摔倒在地，遭到林男拉扯、拖行，導致身上四肢與臀部多處受傷，女方用力掙脫後從包包裡拿出手機，林男見狀才罷手，酒店妹隨即騎機車逃離並報警查辦林男。

林男應訊時，否認對酒店妹有強制猥褻的犯行、辯稱當時央求女方再聊幾分鐘，女方不答應就生氣了，是對方蹲下找包包時跌倒，他有扶對方。一審法官調查芳芳與其他證人供詞等事證，認定林男確對女方有暴力、強制猥褻犯行，且犯後不知反省、還指女方控告動機可議，不予從輕發落。