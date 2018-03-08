利用蹺家少女賣淫賺錢 鷹架工判賠40萬

2018-03-08 19:17

〔記者王定傳／新北報導〕謝姓鷹架工人與女友專門利用蹺家少女無處可住的心態，慫恿她們賣淫，其中少女小佩（化名）總計被推入火坑賣淫3次，每次3500元皮肉錢，卻要給1500元媒介費，剩下的2000元還得抵房租，警方查獲揭發，新北地院斥責謝男扭曲少女價值觀，判他賠償小佩40萬元，可上訴。

檢警調查，2016年2月底，謝男與女友先透過臉書結識另一名16歲少女小柔（化名），為支付日常生活費用，利用小柔蹺家無處可去，慫恿她賣淫，再上網路論壇尋找嫖客，從同年3月至6月，媒介她賣淫20次，每次3000元，2人每次都可從中抽取皮肉錢1500元。

同年5月底，2人另透過小柔，結識同樣16歲且蹺家沒地方住的小佩，慫恿她下海賣淫，每次收取性交易費用3500元，扣除1500元媒介費後，所剩的2000元，還要用來抵房租，小佩幾乎一毛都沒拿，直到6月4日下午，警方查獲小柔賣淫，進而揭發全案。

謝男與女友均認罪，一審法院依營利媒介未成年性交等罪，判謝男4年3個月徒刑，其中3個月得易科罰金，其女友因與小佩和解，獲緩刑；小佩及父親另對謝男提出40萬元求償，謝男只說「沒有意見！」法官判定，謝男所為侵害小佩身體、健康及名譽、貞操權，判賠40萬元。