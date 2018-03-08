外籍移工逛夾娃娃店摸走iphone8 手機響露餡

2018-03-08 19:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名印尼籍移工5日逛夾娃娃機店時，發現機台上放了一支最新款的iphone 8 plus，見手機無人看雇，竟將手機拿走。吳姓女失主立刻報案，調閱店內監視器，並使用手機內建軟體追蹤定位竊嫌。警方在附近的加油站旁的超商內，找到竊嫌。該名竊嫌原否認拿走手機，但警方一撥打失主的號碼後，手機居然在竊賊的包包響起，讓他啞口無言。

26歲吳姓女失主案發時將手機放在機台上，跟老公聊天，一回頭卻發現手機不見，立刻調閱監視器，鎖定剛剛進到店裡的客人，並請警方協助調查。

備勤警員黃冠傑接獲報案，立即陪同吳女調閱夾娃娃機店內監視器，發現一名頭戴黑色鴨舌帽、身背卡其色斜背包的男子涉有重嫌。男子先在店外四處觀望，進入店內佯裝客人接近機台，趁吳女未注意之際竊取手機後迅速離開。

黃員第一時間使用iphone手機定位功能，搜尋顯示失竊手機位於和平島海邊一帶，最後定位位置在正濱加油站。

黃員即刻前往查看，但都未發現竊嫌身影，便步行至加油站對面的便利商店內查看，果真發現一名男子身形特徵與竊嫌相符，還戴著口罩企圖躲避警方查緝，黃員立即上前盤查並將其帶返所詢問。

29歲的印尼籍男子，起初矢口否認犯行，黃員便撥打吳女手機號碼，竊嫌包包隨即傳來震動聲響，人贓俱獲。警訊後依竊盜罪嫌將該名移工移送法辦。