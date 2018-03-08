38婦女節仍上班 分局長帶玫瑰探班

2018-03-08 18:43

〔記者陳薏云／新北報導〕今天是一年一度的38婦女節，新北市新店警分局長林富助深感女性同仁平時除了警政工作之外還要兼顧家庭的辛勞，今天上午帶著玫瑰花到各辦公室與外勤派出所等單位分送，來慰勉女性同仁長期以來對於警察工作及家庭的貢獻，就連女性工友都有收到，希望能在工作之餘，散布節日氣氛。

新店警分局長林富助表示，近年來女性警察同仁增加，女警的執勤方式及工作內容已與男警差異不大，但已經有家庭的女警卻還要在下班之後兼顧照顧小孩的工作非常辛苦，所以也趁著38婦女節這一天，帶著玫瑰花致上敬意。