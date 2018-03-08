碩士生遭撞飛3米高重落地 網友揭活命關鍵

汽機車在中正大學附近的裕農路、瑞豐路口撞個正著。（記者蔡宗勳翻攝）

2018-03-08 18:39

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉中正大學附近的裕農路、瑞豐路口日前發生驚魂一瞬間車禍，中正大學張姓碩二生騎機車遭自小客車強力撞擊，拋飛約3公尺高落地時掉進路旁田裡，所幸送醫急救摘除脾臟後保命，由監視畫面來看，張生的安全帽牢靠未脫落是其活命關鍵。

警方調查，這起交通事故發生於3月4日下午1時許，當時張姓機車騎士沿裕農路由北往南行進，行至瑞豐路交叉閃光號誌路口時，30多歲楊姓男子駕銀色轎車沿瑞豐路由東向西行駛，兩車疑在路口都未減速撞個正著。

根據網友在YouTube貼上車禍瞬間畫面，張姓騎士遭撞飛約3公尺高，重落地掉落田裡，鏡頭看到張生倒在農田裡手腳還能動，頭上的安全帽則穩固地載著，網友說「機車騎士的安全帽戴得牢牢的，沒有脫落，是其活命關鍵」。

警方初步調查，張姓騎士行進的是閃黃燈主線道，銀色轎車是閃紅燈支線道，從監視畫面看，雙方速度都不慢，事故責任正進一步釐清中。

中正大學表示，遭撞傷的是化工所碩二生，送醫後經院方通知校方學安組前往醫院，學校也同時通知家長，由於院方會診外科醫師評估無法控制脾臟出血，必須緊急摘除脾臟，經家長委託校方代簽手術同意書，隨即進手術房，家長4時20分趕到醫院，術後順利，目前已轉普通病房，依復原狀況，週日應就可以出院返家休養，相當的幸運。

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