酸痛貼布摀嘴…渣男約性交易 亮刀逼玩SM

2018-03-08 18:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕30多歲的楊姓男子與一名女子相約性交易，因未帶錢性交易未成，他不死心，再約女子見面性交易，女子一時不察赴約，他卻拿出蝴蝶刀，恫嚇對方脫衣綑綁在床上大玩SM，指侵還要求對方把他當男友，女子趁隙逃離求救，新北地檢署今依妨害自由、加重強制性交罪嫌將他起訴。

去年4月，楊男透過LINE約女子性交易，卻因當天沒帶錢，交易不成，但楊男已煞到這名女子，之後更換LINE帳號，試圖約女子性交易都被發現，遭到「已讀不回」。去年7月，楊男又在網路看到女子刊登性交易廣告，再度與聯繫，女子一時疏失，依約到板橋一間旅館，進房後發現竟是楊男，打算逃走。

楊男亮出蝴蝶刀，架在女以脖子，恫稱：「妳一直躲我，我今天不可能放你走」，綑綁住女子雙手、雙腳，還撕下身上酸痛貼布當膠帶，摀住女子嘴巴，發現女子臉書私訊男友求助後，隨即脅持女子搭計程車到三重旅館。

一進旅館房間後，楊男就命女子脫衣、躺在床上，並以束帶捆綁女子雙手、雙腳，之後開始對女子舔胸摸下體，甚至指侵，還要求女子要把他當男友，女子大哭說：「做不到」，楊男才罷手，女子並藉口換房趁隙逃離，向飯店櫃台求助報警。

庭訊時，楊男辯稱，並無綑綁女子手腳，因女子要求再給錢才願意繼續性交易，雙方因此發生爭吵，否認犯行。

但檢方依據旅館監視器畫面，櫃檯人員證稱，女子求助時面露驚恐，手腳也有被綑綁傷痕，不採信楊男辯詞，因楊男先前已相同手法性侵女子，遭起訴目前法院審理中，檢方因此今對楊男追加起訴。