追求不成狂砍176刀 死囚王鴻偉非常上訴被駁回

2018-03-08 16:48

〔記者張文川／台北報導〕死囚王鴻偉因追求女子張雅玲不成，憤而開賓士車將她撞昏，抱到後車廂載往淡水郊外空地，砍殺張女頸部176刀，2009年間被判死刑定讞；檢察總長顏大和認為此案並非預謀殺人，應審酌有無教化可能，去年3月提起非常上訴；最高法院今認定，原判決已審酌王男「泯滅天良、窮凶惡極、顯已無法教育改造」，判決理由並無不備或矛盾，駁回非常上訴。

最高檢察署認為，此案是王鴻偉突遭情變之刺激而殺人，有別於事前預謀的蓄意殺人，定讞判決中排除有無教化可能的調查，有違平等與比例原則；案發後不久，王男經王母勸告投案自白犯罪，且無前科，在看守所接見父母時不斷表示悔意，請求家人設法並已給付張女家屬816萬元賠償金，可見被告尚非毫無倫常、泯滅天良、罪無可逭之人。

最高檢又指，定讞判決認定被告無悔意，與卷內證據不符，還將行使防禦權蒐集證據的行為，誤解為王男犯罪後無悔意的心證理由，判決理由不備及矛盾，且違反國際人權兩公約，應提起非常上訴。

最高法院認定，此案經過高院更七審而死刑定讞，定讞的更七審判決，針對教化的可能性已調查完備，認定王鴻偉已無法教育改造，並非未審酌；原審認定王男無真誠悔意，並未違反經驗與論理法則，理由並未矛盾或不備；且公政公約是在2009年12月10日由總統發布施行，而此案是在2009年5月14定讞，不適用兩公約。因此駁回非常上訴。