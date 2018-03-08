醫院保全打死病患 竟推到院外丟包

2018-03-08 16:50

［記者黃捷／台北報導］台北市立聯合醫院中興院區廖姓、鄭姓、胡姓保全，2年前屢次動手教訓病患，不但把人拖到廁所、樓梯間圍毆，發現病患吐血，深怕東窗事發，竟把病患連人帶輪椅推到院區外等死。士林地院審結，依傷害致死等罪判廖男8年4月、鄭男7年10月，另依強制罪判胡男6月，可上訴。

判決指出，李姓遊民罹患疥蟲，2016年5月6日到中興醫院，希望多領藥膏，但因講話大聲、情緒激動，被廖、鄭、胡拖進男廁裡海扁，造成李男腦震盪。

同年的5月21日，劉姓病患因酒後不適被救護車送進急診室，出院後卻又返回醫院大廳，躺在地上賴著不走，廖、鄭、胡獲報後，竟把劉男拖進樓梯間，不僅推去撞牆，還痛毆其頭部，直到劉男吐血倒地，才趕緊停手，3人為脫罪，把昏迷的劉男放上輪椅，推至院區外的吸菸亭丟包，企圖營造劉男自摔致死的假象。

3人到案供稱，劉男在醫院鬧事，他們處理完就回到各自崗位，但檢警調閱監視器發現，他們把全身癱軟的死者推出醫院，而非推進醫院治療，與常理不符，法醫也鑑定劉男是遭毆打致死。此外，樓梯間、輪椅、吸菸亭及3人身上的衣物，都採集到死者的DNA。

胡男自覺無法狡辯而認罪，但廖、鄭直到最後都否認行兇，甚至瞎掰警方違法逮捕、恐嚇，法官毫不採信其供詞，認為保全理當保護病患安全，3人反而因其不聽勸，便動手教訓人，依傷害致死等罪判廖男8年4月、鄭男7年10月，另依強制罪判胡男6月。