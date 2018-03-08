躲警倒車撞死女童 女毒蟲判刑16年定讞

2018-03-08 16:21

〔記者張文川／台北報導〕女毒蟲丁易津前年駕車載遭通緝男子劉芊輝及陳姓友人，行經桃園一處夜市遇警攔查，心虛地在寬僅3.6公尺的巷道內高速倒車逃逸，撞死正在替媽媽收攤的7歲女童；一、二審重判丁女、劉男各16年、9年，最高法院今認定2人均有不確定的殺人故意，維持二審原判，依共同殺害兒童罪判丁女16年、裭奪公權7年，劉男14年、褫奪公權5年定讞。

在押的丁女、劉男去年12月二審宣判時，被提訊到高院聆判，丁女在梯間通道上3度在媒體前鞠躬說「對不起」，宣判後，劉女一路啜泣，口中不斷重覆「對不起，我錯了」。

前年4月28下午4時許，23歲丁易津無照駕車，搭載23歲通緝犯劉芊輝與陳姓男友人，行經桃園夜市北埔路和中正路口時，遇到桃園市警局保安大隊員警攔檢。

丁、劉擔心車上有剛買來的K他命，且劉男是通緝犯，不想被關，對丁女大叫「我是通緝犯，不要停車！」丁女慌張，重踩油門高速倒車逃逸。

當時7歲賴姓女童下課到夜市幫忙媽媽收攤掃地，丁女倒車時先撞毀攤架，再輾過女童頭部導致她當場死亡，賴母也受傷，丁女明知已經撞倒母女，卻仍加速逃離現場；警方事後循線緝捕2人到案。

最高法院認定，丁女與劉男有不確定殺人故意，在窄路內高速倒車，即使撞到人致死也不違背其本意，為了逃避追緝而枉顧人命，違成幼童無辜喪命，至今未與死者家屬和解，原判決並無違背法令，量刑也未濫用裁量權，駁回2人上訴，全案定讞。