新北地院首場國民參審模擬法庭 4月啟動

2018-03-08 17:05

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院今發布新聞稿指出，新北院首場國民參與刑事審判模擬法庭活動，訂於今年4月18日進行，選定「超商搶案」為模擬案例，法院希望市民能參與、提供建言，使國民參與刑事審判制度早日落實！

新北地院指出，除4月18日將進行準備程序外，同年5月17日也會進行國民法官選任程序，當日下午會立即進行審判程序，隔日再舉辦座談會。

至於這次參與模擬的國民法官，新北地院指出，法院將商請新北市政府推薦有意願的新北市民，連同符合資格的法院志工，隨機抽選一定人數的「候選國民法官」，若願意出席者，可領出席費500元；若經選中，擔任國民法官、備位國民法官，且連續2天參與審判，可領4000元。

法院指出，本次還會再抽選9名國民法官，組成影子陪審團，作為對照，藉由採取不同評議方式，比較由職業法官與國民法官共同評議，與全由國民法官評議結論有無差異。

新北地院表示，這次是以「超商搶案」為模擬案例，模擬法庭由新北地院庭長陳信旗、法官陳威帆及施建榮組成合議庭，公訴檢察官則為新北檢檢察官蔡學誼及何克凡擔任，辯護人則是律師陳宏奇律師、莊巧玲。

至於影子陪審團由新北地院庭長楊仲農主持，並請高院法官張永宏、台北地院法官陳思帆、新北檢主任檢察官蔡元仕、輔大法律系副教授謝志鴻、律師董子祺任評論員。