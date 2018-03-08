「員林秋紅谷」狼出沒 女遭熊抱以為遇到鬼

2018-03-08 16:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕有「員林秋紅谷」之稱的「員林圓林園」，出現「圓林之狼」！一個月來共有3名婦人被「狼」從後方「熊抱」後逃逸，被害婦女都大驚失色，其中一人嚇到以為「遇到鬼」，急忙去廟裡收驚！警方已掌握涉嫌男子長相，正全力追緝中。

一名受害婦人昨晚（7日）約6、7點遇襲，此事才傳開，婦人昨晚到警局報案，說，她到圓林園運動時，一名年約20歲、看似學生的男子跟蹤她，她原不以為意，不料對方見四下無人，竟上前熊抱她，她向里長求助，里長的妻子向她說，「妳不是第一個」，之前已有2名婦女受害，都是「熊抱」後逃逸。

當地里長的妻子陳惠卿說，上月24日第一起受害女子發覺有人跟蹤，轉身開門就遭熊抱；第二起是上月27日晚上7點多，女子散步回家被跟蹤，也是開門時被熊抱，被害女子當場傻住，也沒有看清楚臉孔，而且對方跑很快，又沒有腳步聲，還以為遇到鬼！

接著本月6日傳出第三起受害女子沒感覺有人跟蹤，卻突然被熊抱，對方也是跑很快，再騎腳踏車逃逸；昨晚被熊抱的的女性是長輩，遇襲時有反擊。受害婦女從20歲到70歲都有，色狼大約160公分高、50多公斤，瘦小、年齡不大，大家人心惶惶，要去公園大家都會攜伴，或帶雨傘、拐杖、辣椒水防身。