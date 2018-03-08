通緝跑了7個多月 因「大哥」做這件事栽了

2018-03-08 14:10

〔記者許國楨／台中報導〕巫姓男子去年因酒駕案遭通緝唯恐遭查緝，自南部跑到台中當臨時工認識大他20歲的張姓同事並稱呼對方為大哥，原以為平日只要奉公守法就沒事，未料上週下班時，被在工地喝了一瓶藥酒的張男騎車搭載準備返租住處途中被攔查，這下張男酒測值超標，連帶巫男的通緝身分一併曝光，讓他當場哀嚎「悲劇啊！」

警方調查指出，44歲張男當天在彰化某工地工作期間，為補充體力獨自一人飲用1瓶多的保力達藥酒，工作到傍晚結束後與小他20歲的巫男搭乘公司交通車返回台中中清交流道，再由張男騎車搭載巫男準備回租住處。

途中因張男騎車搖晃明顯不穩，隨即被巡經的台中市第五分局水湳派出所警員張淵棋、余奕璁發現有異攔查，除聞到張男渾身散發濃厚酒味還滿臉酒容，警方隨即對張男酒測，結果酒測值0.27毫克，超過標準值。

只是過程中員警發現後座巫男神情異常緊張，經行動電腦查詢，赫然查出他也因酒駕案遭發佈通緝，連同張男被警方當場「一箭雙鵰」；巫男供稱，去年7月遭通緝後唯恐被查緝，自嘉義跑到台中打零工認識張男並稱呼對方為大哥，原以為只要奉公守法就沒事，沒想到因張男酒駕連帶讓自己通緝身分曝光。

兩人自嘲這下有伴作夥上法院，警方則在訊後除將巫男解送歸案，同時將張男依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆