曾是921受災戶 她立志當消防員來報恩

消防員演練利用頂舉技巧破壞車體將傷者救出。（記者鄭景議翻攝）

2018-03-08 13:28

〔記者鄭景議／台北報導〕今天上午10時，台北市消防局在內湖訓練中心舉行新進人員職前訓練成果展演，共計有73名新進人員參與演練；當中一位女性學員王冠渝，曾是921地震的受災戶，災害期間接受許多消防人員的幫助，才下定決心報考消防特考，希望自己也能幫助其他人。

消防局表示，這次展演以救災實境演練方式，考驗個人單項消防戰技、團隊合作救援車禍事故及搶救複合式火災等項目；台北市建築有高層化、深層地下化之大型場所及老舊社區，除了火災搶救裝備器材及戰技要求日益更新，因應風、水、震等天然災害及車禍等案件事故的搶救，多元的複合型災害中，消防人員必須學會保護自己並增強應變能力。

此次演練內容設計車禍衝擊引發建築物火災為模擬情境，以人命搶救為優先，利用頂舉技巧並破壞車體將傷者救出；同時因車輛衝撞所導致建築物火災，人員以團隊合作方式，運用雙節梯安全救出受困者，並控制火勢，完成救災行動。

曾是921地震受災戶的女學員王冠瑜，災害期間接受許多消防人員的幫助，進而下定決心報考消防特考，她說：「訓練期間遇到206花蓮強震，看到許多學長到災區支援救災，心想自己如果早一點結訓，也可以到花蓮去救災，幫助需要幫助的人。」

此外，還有13名學員曾經擔任消防替代役，服役期間共同參與救災救護勤務，深感消防工作的意義，兵役結束後立刻投考，期盼未來自己也能成為災民的肩膀，站在災害的第一線，搶救災害、提供市民幫助。

展演以救災實境演練方式進行。（記者鄭景議翻攝）

女性學員王冠渝，曾是921地震的受災戶。（記者鄭景議翻攝）