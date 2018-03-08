「蛇姬尪」胡睿兒因合約糾紛挨告

「Under Lover」經紀人陳佩莉（左）今為合約糾紛出庭作證（記者溫于德攝）

2018-03-08 13:24

〔記者溫于德／台北報導〕即將升格「蛇姬尪」的嘻哈歌手胡睿兒，多年前與楊琳組成「Under Lover」後，並簽約東聲唱片後，卻被認定違約，遭求償2千萬元。台北地院今天上午再度開庭，為釐清團體「YouTube」收益究竟歸誰，傳訊團體經紀人陳佩莉作證；她說，團體「YouTube」頻道在簽約前已由被告2人經營6年，因此網際平台收益歸團體是「簽約前說好的事」。。

據悉，又名「地下情人」的「Under Lover」，與東聲唱片及「混血兒娛樂工作室」相約在2015年10月下旬簽約。

曾受東聲委託的陳佩莉證稱，「混血兒娛樂工作室」當初協助三方簽約，簽約前已談好「網路平台收益條件」，因「地下情人」有感於簽約前已獨立經營「YouTube」6年時間，且頻道內所有歌曲均為兩人創作成果，因此頻道收入不願列入簽約條件、與東聲分享，當時也獲東聲應允。

至於「混血兒娛樂工作室」、「地下情人」與東聲之間獲利分配條件為何？陳佩莉說，應該是「50、50分配」，即工作室與地下情人對分演藝其中50％，東聲則取得另外50％，但又說，「混血兒」因已有其他嘻哈團體須經營、如台客夯團「911」，最後向地下情人表達願意放棄抽成。

但承審法官質疑，陳佩莉本次證述的抽成比例，與去年所說「60、40」分配方式明顯有異，為求證詞正確，要求她「想清楚再說」，若無法記清楚就說「時間久遠、忘記了」，以免誤導。

陳佩莉此時趕緊解釋，簽約至今時日長久，「確實不會記得那麼清楚。」

不過，東聲律師始終認為，雙方當初已約定好「收益歸東聲。」

法官確認雙方沒有任何問題再詢問陳佩莉後，先將證人請回；庭外的陳不願多談。