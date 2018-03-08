女警細心追蹤 逮到賓士車主無照肇事後推給孕妻

賓士車違規迴轉、導致同向機車騎士兩車撞擊（記者楊政郡翻攝）

2018-03-08 13:07

［記者楊政郡／台中報導］代課老師10年，轉職警察的一分局交通分隊女警黃雅琳，日前處理一件交通事故，看似單純，但當老師的直覺發現有人說謊，不厭其煩再調閱監視器查看，發現肇事賓士車主林男無照駕駛，臨時推給有孕在身的妻子，原本僅是小車禍一樁，林男夫妻都吃上偽造文書官司。

本月初警方獲報向上路發生交通事故，女警黃雅琳到場處理，蔡女自稱肇事，表示想到對面超商買東西，就想到要迴轉，沒注意到機車才發生事故，表示願賠償機車損失。

但黃員是代課老師10年，轉任警察近一年，過程中發現車主林男神情緊張，不斷與蔡女交頭接耳，有點心虛，好像小學生說謊，值得深入調查必要。

現場處理後回所，又調閱現場監視器查看，果然發現，林男才是肇事駕駛，因無照而臨時推給妻子擔責，訊後將兩人依偽造文書罪移請地檢署偵辦。

警方調查，林男開車載妻子蔡女與友人沿向上路東往西方向行駛，行經東興路附近路段突然違規迴轉，造成後方同機車騎士李姓與涂姓2名人反應不及、碰撞倒地而受傷。

無照林男怕吳肇事實曝光，向2名騎士說車子是懷有身孕的蔡女所駕駛，掏出2千元說要和解，但未獲同意。黃員據報到場，蔡女坦承肇事，現場又沒有酒味，案情看似單純，還是因老師的敏感性，反覆比對監視器後，查出林男才是實際駕駛人。