刑法大修26條 刪除傳染花柳病罪

2018-03-08 13:01

〔記者吳政峰／台北報導〕「刑法」自1935年7月1日施行自今，歷經多次修正仍未完備，法務部今年再度大修其中26條，行政院會審核後，8日拍板通過，除了修正刑法第80條的追訴權，將把「犯最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪，且發生死亡結果者」的追訴時效取消，意即犯下害死重罪者，不能因逃亡過追訴期而獲免訴，另一併刪除285條傳染性病罪。法案近日會銜司法院，預計最快本月底送入立法院審議。

刑法80條增「害死條款」 10年以上重罪不受追訴權時效限制

現行80條規定，「犯最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪者」，若未在30年內起訴，追訴權就消滅，修法後，增加「害死條款」，即犯下以上重罪又發生死亡結果，將不受追訴權時效限制。

此外，傳染愛滋病、菜花等性病，原受285條「明知自己有花柳病，隱瞞而與他人為猥褻之行為或姦淫，致傳染於人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金」規範，法務部認為這種行為可用277條傷害罪規定處罰，因此刪除285條。

22章殺人罪部分，修正殺直系血親尊親屬罪的法定刑，以符合罪責相當原則及量刑彈性。另有關情節輕微顯可憫恕而得免除其刑的規定，亦一併配合修正文字（修正條文第61條、第272條）；修正生母殺甫出生子女之寬減要件，須基於不得已的事由始適用之（修正條文第274條）；依加工自殺或自傷行為是否出於犯罪行為人實行之態樣，分別修正適用不同之法定刑（修正條文第275條、第282條）。

而國人常聽到的業務過失傷害與業務過失致死罪，法務部認為從事業務之人，對於防免傷害或死亡的義務應與一般人相同，基於刑罰平等原則，決定刪除業務過失致死罪及業務過失傷害罪的處罰，並提高普通過失致死罪及普通過失傷害罪的法定刑，由法官依個案過失情節輕重量，處以適當刑度（修正條文第183條、第184條、第189條、第276條、第284條）。

其他則修訂與刪除部分分為，犯罪沒收條文（修正條文第40條）、增訂違背公務員依法所發具扣押效力命令行為之處罰（修正條文第139條）、修正罰金刑金（修正條文第276條、第277條、第279條、第281條、第284條、第320條及第321條）、傷害罪（修正條文第283條、第98條、第287條、第91條、第286條）、妨害秘密罪（第315條之2）。