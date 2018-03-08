警察面前踩扁K菸又捏碎 霸氣副所長：當我瞎了嗎！

2018-03-08 12:48

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓、高姓兩名年輕人上週共乘自小客遇到路檢點被攔查，警方聞到車內飄出K味要求下車受檢時，黃男趁機將1根K菸丟棄地上踩扁，被直擊的第五局松安所副所長裘景智發現，拿起查看時竟又搶過香菸揑碎，裘員當場怒斥：「在警察面前滅證，當我瞎了嗎，隨即又在天窗夾層起出K盤，訊後依毒品罪嫌送辦。」

警方指出，裘員當晚帶班在北屯路執行取締酒駕路檢勤務，攔查一輛白色自小客，請23歲高姓駕駛搖下車窗嗅聞時，沒聞到酒味反聞到陣陣K味，且光目視就看到後座有一堆夾鍊袋，裘員依經驗法則起疑詢問，高男表示因從事飾品網拍生意，車內才會有這些裝耳環首飾的夾鍊袋。

但裘員見高男神色慌張，直覺有異，立即要求高男及同車的同齡黃姓友人一併下車受檢，只是黃男一開車門下車，趁與警方對話時，偷偷將1根完整的香菸丟棄地上踩扁，但早已看在眼裡的裘員立即撿起查看並詢問是否為K菸。

黃男見事跡敗露，一時心急竟從裘員手中搶過香菸揑碎，裘員當場先是撿起菸絲同時怒斥：「在警察面前滅證，當我瞎了嗎」，黃男才坦認有施用K毒習慣，丟棄的確是K菸無誤，警方隨後又在車內天窗夾層查獲沾有K他命粉末殘渣K盤1個，打開後發現內有K他命1包。

黃男均坦承為其所有，高男同時坦認目前也在拉K，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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