休市風波 陳景峻要市場處及北農提檢討報告

2018-03-08 01:20

〔中央社〕台北果菜市場休市引發蔬菜量增價跌，台北農產公司董事長陳景峻今天視察第一果菜市場時受訪表示，市場處及北農會針對休市3天狀況提檢討報告，目前到貨量平穩，感謝農委會調度。

台北果菜市場休市3天導致蔬菜量增價跌，農委會副主委陳吉仲7日晚間9時許先到第一果菜市場視察，並由北農總經理吳音寧陪同，深夜11時許，兼任北農董事長的台北市副市長陳景峻也到場關心批發市場狀況。

陳景峻視察前受訪表示，針對休市3天引發紛擾，會要求市場處和北農提出檢討報告說明原委，也會納入北農未來營運標準程序，且保證不會讓同樣的事情再度發生，目前批發市場到貨量平穩，約1800公噸，過程中，也要感謝農委會向產地進行調度和宣導。

針對休市爭議引發中央和地方互踢皮球，陳景峻說，希望繼續和農委會維持中央和地方的夥伴關係，發生問題時應該要相互支援，不是互相扯來扯去，這對中央或地方政府都會造成傷害；但他提到，休市3天引發批發市場蔬菜到貨量增價跌，若不是農民強烈反應，農委會也不去出面調度。

陳景峻表示，若北市批發市場休市3天造成農民耕作期混亂，並讓農民擔心可能影響蔬菜販售價格，認為不應該讓農民出現心理恐慌，「這部分要跟農民說抱歉」，且保證不容許類似狀況再發度生。

陳景峻說，跟據北農提供資料，目前對整體狀況放心，目前蔬菜到貨量平穩，且拍賣價格預期可在新台幣18元到22元之間。

至於批發市場休市引發風波，陳景峻再度重申，會要求市場處及北農提書面報告，從目前狀況來看，吳音寧有掌握休市3天後開市整體狀況，自己很放心，且休市引發風波對北市府已造成傷害，會要求市場處及北農記取教訓，未來遇到問題就要馬上解決。

北市府7日下午針對元宵節後休市3天開記者會，北農總經理吳音寧並未出席，吳音寧受訪時解釋，這是誤會，因當天上午先在第二果菜市場掌握進貨車輛狀況，直到中午時發現車輛數增加，下午接到市場處處長許玄謀通知要開記者會，但當時回應，因擔心批發市場進貨狀況，所以無法參加記者會，「自己認為先把事情處理好才是最重要」。

吳音寧說，市場處也有提到近期會召集產銷消單位開會討論如何因應中秋節和明年的休市3天情況。