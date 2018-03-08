獨家》偷錄弟與公司辣OL床戰淫叫 兄、嫂竟合當放送頭！

2018-03-08 00:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕茶壺內的性愛錄音風暴！

陳姓女子在公司聽聞自己有性愛光碟聲音檔流出，說她「胸部很大、身材很好」，甚至有員工聊天時提到她「叫床聲音很大」，憤而報請公司高層處理，結果赫然發現，林姓員工密錄弟弟與陳女炒飯過程，忍不住分享給妻子，而林妻又忍不住分享給公司同仁，儘管林男事後聲稱錄音檔已經刪除，但新竹檢方還是因相關人證，依妨害秘密罪嫌起訴林男。

檢警調查，林男夫妻與林男弟弟3人在同一家公司上班，去年3月，林男在與弟弟同住的居處內，竊錄弟弟與身材火辣的同公司陳姓女員工炒飯經過。

林男事後刪除錄音檔，卻一時嘴賤，將這件事告訴妻子，林妻又轉述給公司同事，陳女聽聞同事間流傳著自己床戰實錄聲音檔外洩的消息，經公司申訴管道請求主管處理並報警。

警方與公司高層面談時，林男承認確有錄音，但已刪除檔案，也坦承將此事告知妻子，而林男弟弟向嫂嫂求證時，林妻也曾說老公的確偷錄弟弟與陳女嘿咻的聲音。

有員工曾同事處，聽聞有一份陳女性愛錄音光碟，在公司內傳得沸沸揚揚，甚至傳出林男兄弟與男同事盛讚陳女「胸部很大、身材很好」，還有員工大聊「陳女叫床聲音很大」。由於林男坦承犯行，檢方依刑法無故以錄音竊錄他人非公開活動罪嫌起訴。