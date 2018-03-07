唱「霸王歌」省254元 男大生遭判罰9萬

2018-03-07 19:22

［記者黃捷／台北報導］邱姓男大生前年和同學到好樂迪唱歌，其中2人有其他行程，留給邱男1800元後先行離開，最後結帳總金額為2054元，邱男見還差254元，竟乾脆一毛錢都不付，連1800元都據為己有，士林地院認定他「唱霸王歌」，依詐欺罪判刑3月，得易科罰金9萬，可上訴。

判決指出，邱男2016年8月間和羅姓、林姓及江姓同學到台北某好樂迪214包廂夜唱，林、江提要早1小時離開，並同意幫羅墊付費用，總共留下1800元委託邱男結帳，但邱男見總消費金額是2054元，還差254元，竟侵占其他人的1800元，完全不付錢就離開。

邱男到案後雖承認當天沒付錢，但辯稱羅、林沒有把錢交到他手上，而是放在包廂桌上，加上當天不小心喝太多酒，意識不清楚，離開前才會忘記查證是否付過錢。

不過，羅開庭時證稱，店員會在時間結束前半小時進包廂結帳，當時發現少了254元，他有問邱怎麼辦，邱說有辦法解決，讓他先離開，後來他們一起搭捷運，他有接到好樂迪電話，便詢問邱是不是沒付錢，但邱一直傻笑說有付，並把電話接過去講，當下才會相信邱。

羅說，大概過了2個禮拜，他又接到北投派出所的電話，他才驚覺被邱欺騙，趕緊聯繫林、江回到好樂迪付清，並簽下和解書，當天邱並沒有現身。

櫃台店員也稱，當時向邱確認是不是214包廂，但邱回應說是218包廂，他才誤信放行；法官勘驗好樂迪的監視器，發現邱離開包廂後，刻意迴避有服務生的路線，步態穩健不像喝醉，走出大門前，確實也跟櫃台講了幾句話後才離開，與櫃台證詞相符，遂認定邱男犯行。

合議庭認為，邱面對問題投機取巧，犯後不知反省，飾詞辯解，迄今未向好樂迪道歉及和解，態度不佳，遂依詐欺得利罪判刑3月，易科罰金9萬，由於邱男事後已將1800元歸還同學，另沒收犯罪所得為254元。