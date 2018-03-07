罵法官「腦袋不清楚」 彰化女檢再度抗告成功

2018-03-07 19:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化地檢署檢察官莊珂惠，上月2日不滿彰化地院法官陳彥志，裁定涉及兒少保護案件的吳姓嫌犯交保，責罵法官「腦袋不清楚」，法官當庭以侮辱公署下令逮捕未果，莊珂惠事後被依侮辱公署罪函送法辦，彰化地檢署也針對吳姓嫌犯交保，向台中高分院抗告，第一次抗告成功，台中高分院裁定發回彰化地院，不料，彰化地院上月23日仍裁定交保，只是金額從3萬元提高為9萬元，彰化地檢署再度抗告，台中高分院今天（7日）再度裁定，9萬元交保撤銷，再度發回彰化地院。

彰化地院兩度裁定吳嫌各以3萬元與9萬元交保，限制住居的理由，是吳嫌雖然涉嫌觸犯修正前兒童及少年性交易防制條例第27條第4項、兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項各罪，且罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上的有期徒刑之罪，但是，吳嫌在偵訊中都能按期應訊，沒有證據可以證明吳嫌有逃亡之虞，且他犯罪時間是在民國103年至105年間（2014年至2016年），部分犯行已經由檢察官起訴或追加起訴，相關證物都已經扣案，應無湮滅證據或勾串證人之虞；吳嫌又沒有犯罪前科紀錄，也沒有證據可以證明他有反覆犯罪之虞，據此駁回檢察官羈押與禁止接見、通信的聲請。

台中高分院今天第二度裁定撤銷吳嫌交保，理由是吳嫌有多次對於未滿14歲的少女，或對14歲以上未滿16歲的女孩子猥褻、恐嚇危害安全（指吳嫌透過網路認識20多名至30名少女，發生性關係並拍攝裸照，如少女拒絕交往發生性關係，以散佈裸照威脅），犯罪模式相同，不能因吳嫌坦承犯行，相關證物已經扣案（吳嫌電腦內的數十張少女裸照），就可以認定吳嫌沒有湮滅證據、勾串證人，或無反覆犯罪之虞。

另外，吳嫌犯行達62次（含檢察官起訴、追加起訴），無法排除吳嫌有逃亡、滅證的疑慮，彰化地院僅提高吳嫌的具保金額、並限制住居、出境出海，命令吳嫌應於每日上、下午到轄區派出所報到，顯不足以防止吳嫌再犯或湮滅證據、勾串證人或逃亡，為確保爾後訴訟程序能順利進行，並為確保證據存在與真實，吳嫌是否有羈押必要，還是有再調查審酌的餘地。