台北榮總2放射師收賄60萬 辯稱廠商贊助款

2018-03-07 17:44

〔記者黃捷／台北報導〕台北榮總放射師邢榮華、黃代勳負責醫療儀器採購、審核、驗收等工作，卻各向廠商「博而美國際」收取30萬元賄款。士林地院審理時，邢辯稱這筆錢是醫院活動的贊助款，但因舉證不足，仍依貪污罪判他2年徒刑，褫奪公權2年；黃則認罪，且已歸還賄款，雖也被判刑1年10月，褫奪公權2年，但獲緩刑5年。

士林地檢署2011牛間偵辦博而美公司採購弊案，發現採購單據上記載，胡姓業務申請額外款項，以各約30萬元來賄賂邢、黃，追查發現，邢、黃2人當時分別是台北榮總兒童心臟科、心臟內科的醫事放射師，負責辦理各自單位的儀器採購業務，遂依貪污罪起訴邢、黃2人。

法院審理期間，邢辯稱自己並非醫院的採購人員，儀器規格也是經過會議討論，底價則是參考院方過去購買紀錄，他只負責在試用報告上核章，並沒有權力決定任何事，廠商提供的30萬元，是贊助他們辦理忘年會活動。

法院傳喚胡姓業務及邢的同事，胡指出，30萬是為了酬謝客戶所在單位的所有同仁，只要使用滿意沒有問題，未來才會繼續找他採購；同事則證稱，邢確實負責管理廠商的贊助費用，但並不會每筆報告，也不用經過查核，無法確定邢收了多少、又有多少用在公務上。

合議庭認為，醫療器材具有專業性，採購部門都會尊重申請單位的意見，邢確實能夠影響採購結果，且他擔任廠商的聯絡窗口，就屬於「授權公務員」，而依據證人證詞，邢可完全自由運用30萬元，很難確保全數都用在公務上，認定他收賄，依貪污罪判刑2年，褫奪公權2年。

黃則始終坦認犯行，且深表悔悟，在檢察官起訴之前，就已自動繳交所有賄款，合議庭認為他知錯能改，無再犯之虞，依貪污罪判刑1年10月，褫奪公權2年，緩刑5年。