港客手機「坐」過站 警追到聖人瀑布尋回

2018-03-07 17:34

［記者陳恩惠／台北報導］來台自助旅行的香港籍林姓女子與女友人，今天上午搭台北市公車到外雙溪健行時，一時大意將手機掉在公車上，林女下車後立刻衝進台北市警士林分局翠山派出所求助，值勤警員林家賢先安撫心急如焚的林女，讓她喘口氣，再仔細詢問是否記得公車號碼，研判公車仍往終點站的途中，駕車沿途找公車，果然讓他在聖人瀑布遇上休息的車班，順利找回遺失的手機。

翠山所說，警員林家賢上午擔服11時至13時的防竊勤務時，遇上香港籍林姓女旅客神色慌張地跑進派出所，表示剛剛與友人搭乘小S18公車到至善路2段與中社路口的「外雙溪橋站」下車後，驚見背包內找不到手機，懷疑是在搭車過程中撈東西時，不慎把LG智慧型手機掉在位置下，由於手機存有許多重要資料與照判，拜託台灣警察協助尋回。

翠山所說，林員了解事情的來龍去脈後，由於林女2人10分鐘前才剛下車，立刻搜尋「台北市公車通」檢視小S18公車路線，研判這部公車正前往聖人瀑布方向行駛，於是請林女與友人先在警所內休息，林員立刻跨上機車，飛車沿線找尋公車蹤跡。

林員說，行至善路三段底，終於發現有輛小S18公車，上前詢問朱姓駕駛，證實剛剛到站清潔時，的確在座位間撿到1支LG手機，才準備通報總站客服人員協尋，立刻交給警方帶回，當林女看到手機安然返回時，連連向林員道謝，也對台灣警察的服務留下深刻印象。