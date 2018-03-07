駭客向第一金勒索比特幣 調查局抓到了

2018-03-07 16:59

〔記者陳慰慈／新北報導〕第一金控集團前年9月傳出遭駭客寄信勒索50枚比特幣（當時市價約100多萬元），若不支付將癱瘓第一銀行與第一金證券的交易系統，經過一年半追查，調查局新北市調處鎖定家住彰化的23歲陳姓嫌犯，陳男到案認罪，檢方訊後請回。

調查局追查發現，高職資訊科畢業的陳男還以相同犯罪手法對國內、中國、新加坡等大型遊戲公司進行DDos（阻斷服務攻擊，Distributed Denial of Service attack，縮寫：DDoS）攻擊勒索，得手1百多枚比特幣（市價約3千多萬元）。

前年9月21日，第一金控集團接到署名「F-DaY-Cn」駭客的勒索信後，拒付50枚比特幣，第一銀行、第一金證券隨即被DDoS攻擊，導致所有電子交易停擺，因DDos攻擊來源追查不易，新北市調處資安人員經過長時間分析比對恐嚇電子郵件、攻擊IP來源等相關網路紀錄，認定陳男涉嫌重大，報請台北地檢署指揮偵辦，昨搜索陳男彰化老家及台中住處，查扣陳男犯案的電腦及手機等電磁設備與數位證物。

陳男到案後坦承，因第一銀行前年7月間爆發國際駭客駭侵ATM系統詐領案，認為可藉機勒索獲利，因此鎖定第一銀行及第一金證券做為恐嚇勒索及DDoS攻擊目標，並要求透過網路支付虛擬貨幣比特幣，以規避追查。