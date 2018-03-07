計程車司機阻詐 女乘客保住90萬元

2018-03-07 16:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣60歲劉姓婦人，遭詐騙集團矇騙，搭計程車欲到銀行提領90萬元「救兒子」；李姓計程車司機於路程間，聽見與詐騙集團通話的劉婦口氣焦急，立刻提醒劉婦，並將她載往苗栗警分局報案。警方將計就計，也將詐騙集團車手27歲邱姓男子逮獲，依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，劉婦於今天上午在家中，接獲詐騙集團來電恐嚇，謊稱劉婦兒子替人擔保，因付不出錢遭控制並打到吐血，需要90萬元贖回；劉婦因擔心兒子安危，一時情急，未經查證，便依詐騙指示，叫了計程車，欲到銀行提領。

警方表示，幸好李姓計程車司機載送時，察覺劉婦神情慌張，並聽到劉婦與電話中人交談過程，發現疑似遭詐騙，遂主動協助報警處理。

苗栗警分局偵查隊及北苗所員警將計就計，請劉婦配合詐欺集團成員約定取款時間、地點，埋伏後順利逮捕前來取款車手邱男，並查扣通話手機2支。

苗栗警分局長江建宏除了感謝計程車司機的協助，也呼籲民眾要提升「反詐騙」意識，現今詐騙手法花招百出，防不勝防，更須提高警覺！若有接獲類似的可疑詐騙電話應先保持冷靜，可立即撥「165」、「110」或致電分駐（派出）所報案查證，並謹記「反詐騙三部曲-一聽、二掛、三查證」，以防受騙上當案件發生。