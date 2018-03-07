正義魂上身！BMW超車害騎士慘摔 交警開豐田攔截

黃建儒車上行車記錄器錄下BMW休旅車開到慢車道貼近機車行駛的驚險影像。（記者王俊忠翻攝）

2018-03-07 17:18

〔記者王俊忠／台南報導〕交警大隊中隊長上班目擊BMW休旅車從機慢車道超車，疑嚇得機車騎士摔車，卻逕自駛離現場，正義魂上身，開豐田車休旅車追上、攔下BMW駕駛，叫他回現場配合調查！

台南市交警大隊第三中隊長黃建儒日前清晨近8點開車上班途中，在台1線南下301公里處（六甲、官田間路段），目睹前方一輛BMW休旅車疑貪圖方便，竟從外側機慢車道超車，騎在機慢車道的岩姓男騎士19歲疑受到驚嚇、閃避不及，失控撞上路旁標誌桿，身體有多處擦傷。

BMW休旅車駕駛卻未下車察看，逕自駛離現場，黃建儒全程目擊，本於交通警察職責與正義感，立刻開著豐田休旅車尾隨追緝，追逐約1公里後，才攔下BMW，表明警察身分，要求BMW駕駛37歲廖姓男子回現場配合調查。

黃建儒也即刻通報救護車將受傷的機車騎士送醫，及保持肇事現場，主動提供行車記錄器影像給轄區麻豆分局交通分隊偵辦。

對於BMW休旅車駕駛涉及的責任？交警大隊說，檢視行車記錄器影像是沒有看到BMW車與機車有碰撞，但機車騎士疑因BMW突然貼近，嚇得摔車倒地，過程應有因果關係；至於BMW駕駛是否有刑事肇責？會由偵辦單位進一步調查釐清。

交警大隊長楊慶裕說，黃建儒是第三中隊長，去年獲選為警政署績優交通警察，工作非常認真、富正義感，能親力親為帶領同仁執行交通違規取締、車禍防制工作，表現亮眼。

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