愛不到老闆娘竟割喉奪命 檢方起訴盼從重量刑

2018-03-07 16:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市「美茗茶」的員工范金彪（登記負責人），與實際負責人48歲老闆娘劉貞美認識10多年，而對劉女萌生情愫，去年卻發現劉女與張姓男子交往，還想把茶行的負責人改為劉女之子，范男不堪人財兩失，怒嗆「我得不到，別人也別想得到」，並於去年12月持刀將劉女割喉殺害，再走進派出所，向值班台員警稱：「我殺人了」，台中地檢署今天依殺人罪起訴，並認為范男雖坦承殺人，但沒有真誠向被害人家屬表達悔意，也沒有提出具體和解計畫，犯後態度欠佳，聲明法院從重量刑。

起訴書指出，56歲的范金彪，是「美茗茶」茶行（登記名稱為茗山甘淳茶坊）的登記負責人（員工），劉貞美是實際負責人，兩人一起經營茶行10多年，范男衍生情愫，不過，去年農曆新年期間，劉女與張姓男子交往，事隔10個月左右，范男得知後，怒嗆「我得不到，別人也別想得到」，劉女遂心生警惕，有意疏遠范男，並想把茶行的負責人，改為自己的兒子，去年12月19日，劉女請范男簽署「美茗茶」的讓渡書，范男不堪人財兩失，遂萌生殺機。

翌日上午范男持2把水果刀，於茶行樓梯轉角處，先刺殺劉女腹部1刀，胸部15刀，再把劉女脖子的項鍊取下，再持水果刀對劉女頸部橫向砍殺，劉女被割喉後當場死亡，范男先逃到大里山區躲藏，在車內自殺不成後，當天下午2時許，到中市警局太平分局宏龍派出所投案。

台中地檢署認為，范男雖坦承殺人，但沒有真誠向被害人家屬表達悔意，也沒有提出具體和解計畫，犯後態度欠佳，今天依殺人罪起訴，並聲明法院從重量刑。