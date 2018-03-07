被判18年棄保逃匿又販毒運毒 追加9年半徒刑

2018-03-07 16:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕曾從事消防工程業的45歲男子鄧永光，販售海洛因、安非他命毒品，為躲避警方查緝，「談生意」以滅火器為術語，如「滅火器過期了，火好大」，但終難逃法網，因多次販毒被判刑18年定讞；但他不知悔改，於等待執行前棄保逃匿，繼續運毒、販毒，再被苗栗地院判處9年半。

判決書指出，鄧永光於民國105年12月22日上午10點許，在桃園市某處，受自稱「黃佳蓉」的女子託付，同意為她運送約175公克的海洛因到中山高速公路苗栗交流道，交付給綽號「阿成」的男子。

鄧永光於途中，順道前往苗栗縣頭份市光華北路雷公埤大排水溝旁的鐵皮屋探訪友人，另賣給友人約35公克的安非他命，以1萬2000元成交，鄧男給友人賒帳。

苗栗縣頭份警分局警方掌握線報，持搜索票前往，當場查獲2人毒品交易；鄧永光自知插翅難逃，另將車上約175公克海洛因交出，被依毒品罪嫌送辦。

法官審理，認為鄧永光運輸第一級毒品海洛因，處8年半，又販賣第二級毒品安非他命，處2年；應執行9年半。查扣的毒品沒收銷毀。

檢警調查，鄧永光於苗栗被逮前，已因販毒，於103年6月間，被台北市大安警分局、刑事局偵四大隊查獲；當時警方發現，從事消防工程的鄧永光，交易時，都以「滅火器過期了，火好大」、「滅火器威力強一點，可以不睡覺的」等術語。

檢警調查，鄧永光也因該案，被判處18年定讞，但鄧永光在等待執行前，聲請停止羈押，以10萬元交保，於105年12月初棄保逃匿，結果又幹運毒、販毒勾當。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆