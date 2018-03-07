「Me too」運動全球蔓延 檢：大聲說不、勇於報案

#MeToo成為今年推特最火熱的主題標籤。（路透）

2018-03-07 15:31

〔記者吳政峰／台北報導〕美國影壇知名製片家哈維溫斯坦遭爆性侵多名女星，引發全球「反性侵」（Me too）運動，日前南韓也爆發下任總統熱門人選涉性侵女秘書的醜聞，台南地檢署檢察官柯博齡7日透過台灣司法人權進步協會指出，這兩則震撼全球的性侵行為，都有一個共通的特色，就是利用權勢，迫使被害者不敢抵抗。

柯博齡表示，我國刑法228條1項「利用權勢性交罪」，規範因親屬、監護、教養、教育、訓練、救濟、醫療、公務、業務等關係，受自己監督、扶助、照護之人，卻利用權勢或機會為性交者，如南韓遭性侵之女秘書受訪所控訴的「他是老闆，我只是他的秘書，當下我能作什麼呢！」

柯博齡解釋，行為人與被害人之間只要存在上下、隸屬、主從等關係，行為人進而利用這層關係，對被害人為性交行為都構成「利用權勢性交罪」，將受到6個月以上、5年以下有期徒刑之刑責。然而，以上所說的性交，是「非強迫性」，有點半推半就的，也就是利用被害人的心理壓力，害怕上下隸屬主從關係受到破壞或不知如何因應、不敢說不而就範。

但如果性交是以強制力壓制、脅迫、恐嚇、催眠、下藥等的手段，則另以刑法第221條強制性交罪來處理，其刑度更重達3年以上、10年以下有期徒刑。

柯博齡說，性的自主權仍不容侵犯，不管年紀大小，不論何種身分地位均應受到同等保護，發生性行為的意願必須受到尊重，不可任意剝奪，所以當遇到父兄、親戚、長輩、老師、教練、師傅、經濟資助者、監護人、醫生、上司、老闆等等，對自己有監督、扶助、照護之人，假藉權勢或機會欲為性交時，請勇敢的拒絕，大聲說不，並向警方、地檢署、社工、醫院等單位反應或報案，政府均有完整的保護機制。