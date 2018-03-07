警察執勤遭撞成植物人 6歲兒不解為何喊不醒爸

2018-03-07 15:31

〔記者吳政峰／台北報導〕雲林分局崙背分駐所警員馬自良98年處理一件交通意外時，遭後車撞上，成為植物人，當時他的6歲兒不解為何爸爸躺在床上不說話，一直想把他叫醒起床，看在馬妻李采媛的眼裡很是不捨，但為了照顧家庭，她必須把悲傷藏在心底，直到接受心理諮商，才逐漸找回生活。現在她是一名專業美體師，閒暇時間組成心靈團隊，幫助他人修補身心創痛，「希望能帶給人們重新出發的勇氣」。

馬自良98年12月23日傍晚接獲車禍通報，立刻前往現場處理，站在路邊了解案發經過時，突遭一名男性駕駛撞擊，腦部受創，急救後成為植物人，以氣切維持生命。

李采媛憶及，事發時原準備安撫兒子上床睡覺，接到老公同事的電話，腦海一片空白，趕到醫院見到老公的情形，卻甚麼都不能做，那種束手無策的無力感，讓她瀕臨崩潰。

歷經4個月的急救，馬自良的生命跡象雖趨於穩定，但不省人事，他的6歲兒不懂發生什麼事，以為爸爸還在沉睡，試圖想把他叫醒，一旁的李采媛看得辛酸，卻沒有時間怨天尤人，她告訴自己「只剩下我了」。

李采媛與兒子接受犯罪被害人保護協會的安排，進行心理諮商，慢慢找到平衡與傾瀉的方式，1年多後懂得正面看待問題，某次在與肇事者通完電話時，聽到電話那頭傳來小孩的哭鬧聲，突然驚覺一場車禍造成兩個家庭的傷痛，當下決定不再追究了。

「活著的人才是最重要的」李采媛說，雖然老公已於前年12月辭世，但她認為沒有所謂的失去，只是少了習慣的互動，以「我愛你，Namaste（印度合十禮）」和牽手道別。

李采媛參加技藝班，學習美容舒壓技術，現在已是獨當一面的專業美體師，但她未忘記回饋社會，除了成為犯保志工，並組成心靈團隊，幫助他人在成長歷程中找到堅定力量，帶給人們重新出發的勇氣。