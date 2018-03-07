監獄學長傾囊相授 1把起子2分鐘拆車窗偷錢

2018-03-07 15:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市今年2月發生汽車被拆卸車窗偷錢的竊案，中市警局三分局調查，是李姓竊嫌所為，他在入監服刑時，從監獄的獄友中，學得偷竊的技能，只要一把螺絲起子，就能在2分鐘之內拆卸車窗，將車內財物盜取一空，警方將他緝捕到案，李嫌宣稱，他們有一技之長，經常有一餐沒一餐，在獄中向「學長」拜師學藝，習得如何挑選目標破壞車窗，卻又不驚動警報器的技巧，靠著這項「技能」在台中地區犯案得手數次，全案依竊盜罪嫌法辦。

三分局立德派出所調查，上月11日上午，林姓計程車司機準備出門工作時，發現車窗竟被整片拆除破壞，車上500餘元零錢全被拿光，氣得向警方報案，立德所員警調閱監視器，發現李姓嫌犯先以手電筒照射車內，見置物櫃有些許零錢，拿著1把螺絲起子敲敲打打，不到2分鐘便將右後車窗整片拆除，隨後爬進車內將車上零錢全數拿光，得手後步行逃逸。

立德所員警沿線監視器，比對警察局列管人口刑案資料，於2月21日循線查緝23歲李嫌到案，李嫌坦承犯行，依竊盜罪嫌函送台中地檢法辦。

李嫌供稱，他無一技之長找不到工作，入獄服刑時，向獄中「學長」拜師學藝，學習如何挑選目標破壞車窗，又能不驚動警報器的「技能」，在中市得手數次，他還從新北市南下台中市偷竊，卻仍被警方查獲。