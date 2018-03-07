駁自肥之說 高醫大校長告週刊加重誹謗

高醫大校長劉景寬（按鈴者）控告週刊加重誹謗。（記者謝君臨攝）

2018-03-07 15:56

〔記者謝君臨／台北報導〕《鏡週刊》日前以「年薪1700萬 32位秘書 檢調追高醫大校長自肥」為題撰寫報導，高雄醫學大學校長劉景寬認為指控不實，今天下午特別自高雄率領校友會成員北上，前往台北地檢署控告《鏡週刊》社長裴偉及撰稿記者加重誹謗罪；對此，《鏡週刊》則表示：「不予回應」。

今年2月27日，《鏡週刊》報導指控，高醫大校長劉景寬為求卸任後繼續在高醫大體系掌權，公開挑戰由高醫創辦人陳啟川家族所組成的董事會，主張解散現有董事會，校、董間的砲火驚動教育部；並指劉景寬不但擁年薪1700萬元，還編制32位秘書疑似為自己服務，在其擔任校長6年來，透過各種名目為自己獲取不當利益超過億元。

對此，劉景寬表示，《鏡週刊》顯然未經查證，報導與事實嚴重不符且具惡意，不僅傷害他與高醫大聲譽，此報導也已逾越新聞報導對於客觀事實的忠實義務。

劉景寬指出，《鏡週刊》報導內容以莫須有的謊言拼湊，悖離事實，更缺乏大學公益性的思考理路；劉說，日前他曾委託律師黃帝穎，對《鏡傳媒》發出律師函要求道歉並撤回報導，但《鏡傳媒》對其請求卻不予回應，他為了捍衛校譽與個人名譽，今提出告訴。

劉景寬澄清，高醫大秘書室編制秘書共計7人，非報導所指32人，他的任期將於今年6月底屆滿，卸任後將回歸教學與臨床工作，擴權之說全為杜撰且毫無根據；此外，他所領的薪資都有相關規範，根本沒有校長可以行政權限變更的可能性，《鏡週刊》也無法舉證不當利益為何，純屬惡意攻擊。