嘉市導明里長謊稱可喬工友職 涉詐欺被起訴

嘉義市導明里長劉沛源（前排左四）涉嫌詐欺取財罪被起訴。（記者丁偉杰攝）

2018-03-07 15:03

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市導明里長劉沛源涉嫌於105年5月向黃姓婦人佯稱熟識嘉義市政府高層，可幫黃婦的女兒安排取得西區戶政事務所工友一職，但須支付30萬元公關費，黃婦陸續支付20萬元後，惟劉男未依約安排此人事，黃婦始知受騙，市府政風處獲悉後主動查察，移送廉政署偵辦，嘉義地檢署偵查終結，日前以詐欺取財罪起訴劉男。

劉男失聯，手機停話中，記者致電至其住家，接聽電話者聽到記者身分後，隨即掛掉電話。據悉，劉男事發後有將20萬元退還給黃婦。

嘉義市長涂醒哲表示，他在3年多前上任後，即指示所屬機關學校約聘僱人員、清潔隊臨時人員等甄選作業，須以公開、公平、公正方式辦理，用人唯才，不會受推薦信或民意代表請託關說等因素影響。

涂醒哲說，劉男以市府名義招搖撞騙，是對市府團隊的惡質抹黑，經移送司法機關調查結果，雖已還給市府清白，不過調查的時間長達2年，期間謠言滿天飛，對他本人已造成嚴重的傷害，他用人唯才，絕不貪瀆。

市府表示，因預算及員額管制等因素，原則上，現在工友出缺都遇缺不補。

起訴指出，劉男因業務所需常與嘉市環保局清潔隊往來，得知清潔隊員工黃婦欲為其女在市府謀求工作，認為有機之趁，明知西區戶政事務所並無工友出缺，亦無法透過市府掌管人事業務權限官員協助，使其受請託之人得以被任用，對黃婦詐欺取財，致黃婦誤信為真，陸續支付20萬元，劉男遲未依約安排此事，始知受騙。