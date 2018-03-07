女騎警英氣逼人！元宵燈客開心成粉絲

2018-03-07 14:41

〔記者許國楨／台中報導〕「男人心中都有一個重機夢」，但台中市交通警察大隊第二中隊女警莊靜宜，同樣對重機滿腔熱血，且在工作職場上表現可圈可點，也是首位騎大重加入台中元宵燈會勤務的女騎警，期間與賞燈遊客互動熱絡，為燈區活動再添一亮點，賞燈客開心成粉絲！

聽到沉穩引擎聲，看到帥氣警用重機風馳電掣直奔而來，靠近一看，竟是一位年輕女警，身高162公分，體重48公斤的警花莊靜宜，與任警職先生對大重機擁有共同興趣，因此為了一圓騎重機夢想參加駕訓班考取重機駕照，今年首次騎大重機投入參與台中燈會勤務，對於她膽大心細、嬌小玲瓏，卻敢騎大重機的決心及勇氣，讓男警同事們以及長官豎起大拇指，紛紛表示「巾幗不讓鬚眉」，形容現代版警界花木蘭。

但別以為女警騎重機只是噱頭，莊員牽起總重323公斤YAMAHA的大重機，到架起中柱主腳架，輕而易舉快速全部一人搞定，而上車發動油門，離合器轉換熟練，且騎乘技巧或速度也不輸給男警。莊員笑說剛開始學騎重機「因為身高不足，臨停時都只能單腳墊腳尖……而現在的騎乘技術穩健，也是經過多次倒車經驗，克服心理恐懼，慢慢才累積出來的成果。」

交大大隊長郭士傑說，莊員目前29歲，警專25期專科警員班畢業，平日工作積極，除了會騎大重機外，在交通及刑案上表現也都倍受肯定，曾於去年執行交通崗，個人逮獲1名體型壯碩，揹負4條通緝之通緝犯，在同事眼中可是位亮麗智勇雙全的「大力女子」。