台南麻豆警被掐頸 將再函送3辱警嫌犯

2018-03-07 14:32

〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆警分局楊姓警員處理車禍案，自爆遭掐頸襲警，扯出麻豆農會總幹事關說、總幹事丈夫率眾群毆疑雲。被打的楊員今天說明，堅持「動我的不只一個，希望分局公布所有密錄器畫面」，至於關說部分，因看到總幹事進入分局有談到滋事原因，「我覺得這就是關說！」

警分局今天澄清說「無人關說」，農會總幹事只待分局7分鐘，只是要載案件證人離開，而密錄器中毆警真的只有1人，其它人就只是勸架，推開雙方，其中有人情緒失控，出言辱罵楊員。

楊員說，以為3月4日下午所有滋事者都會帶回分局偵訊，但是只移送一名孫姓現行犯。而總幹事的丈夫並非率眾指使者，是「網友誤解」。

楊員的質疑，演變警局茶壺內的風暴，對警局形象造成傷害。麻豆分局長楊青垂說，今天分局督察組、偵查隊也為楊員製作筆錄，再檢視當天衝突的密錄器畫面，誰有嫌疑被指認動手就會函送偵辦，並釐清分局偵辦妨害公務過程有無瑕疵。偵查隊長張俊雄說，分局絕對力挺同仁到底，不容公權力遭到挑戰。

楊員希望分局公開密錄器畫面。分局說，基於偵查不公開，無法公布全程影像，但相關案卷、影音證據都會移送給南檢，正著手後續偵辦。

目前麻豆分局調查，4日下午先將動手掐警的孫嫌以妨害公務現行犯逮捕，昨再傳訊4人到案說明，將把其中3名辱警疑犯函送法辦。

而楊員在事發後自己臉書發文質疑麻豆農會總幹事孫慈敏涉關說，「老子被弄，去跟上級長官講一講就沒事了」，怒控「當我警察是當假的？公道在哪？」

楊員今天返所上班，表示不知道發文內容被複製貼到爆料公社上，不過網友寫到「農會總幹事老公率眾圍毆」並非他本意，跟當時狀況不同。他驗傷後回到派出所，看見孫慈敏在分局，聽聞「當時因為大家有喝酒，比較激動」，認為她丈夫因此才不用來分局作筆錄，這難道不是關說？分局澄清再說真的「無人關說」，是楊員有所誤解。