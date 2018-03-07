雕像好像「剛過世父親」 他偷回家緬懷好療癒

2018-03-07 13:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家藝品店放在騎樓的「林天財」、「月娘」兩尊雕像日前遭竊，警方上週逮捕賴姓慣竊時他供稱，因「林天財」雕像神似剛過世父親，才會偷回家緬懷，至於「月娘」雕像頗有童趣，勾起自己童年仰望父親記憶才順便竊取，並且將二尊雕像恭敬的放置，無厘頭的說詞讓警方不禁啼笑皆非。

警方調查，66歲賴嫌日前行經北區中清路上該家藝品店時見騎樓擺放二尊雕像，賴嫌駐足觀看許久，其中一尊半身雕像竟引發賴嫌思親之情，遂騎著自行車分二次吃力的將二尊雕像順手牽羊偷走，第二分局文正派出所獲報過濾相關路口及附近商家的監視器鎖定賴嫌身形特癥及使用犯案工具後，上週發現在路上閒晃的賴嫌當街攔查逮人。

警方隨後帶同賴嫌回住家取出贓物，賴嫌表示，因父親剛過世，當天看見「林天財」雕像神似父親，因太過思念才會偷回家緬懷療癒，一解失去父親的悲痛，又見放置在旁的「月娘」雕像頗有童趣，勾起自己童年時期仰望父親的記憶，便順便竊取，並且將二尊雕像恭敬的放置在屋內。

警方隨後通知被害人領回二尊雕像，報案人表示家父從事文藝品事業，這尊「月娘」雕像是曾經參展並得過獎項的雕刻品，而「林天財」為已高齡的名人，很慶幸遇到如此有同理心又積極處事的員警順利找回雕像，因不管雕像在他人眼中的價值如何，對於家人而言它們就是無價珍寶，警方則在訊後將全案依竊盜罪嫌送辦。