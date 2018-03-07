人生巔峰卻遭撞癱瘓 「能量天使」唱出美麗新世界

阿美族的鄭怡芬（左）與布農族的方羚（右）因為原住民歌曲，而成為莫逆之交。（記者吳政峰攝）

2018-03-07 14:06

〔記者吳政峰／台北報導〕鄭怡芬原是一名酒保，卻在人生巔峰的25歲遭遇車禍，下半身癱瘓，被告知可能得在輪椅上度過餘生，一度讓她自暴自棄，直到得知媽媽因為照顧她而累倒中風，她才驚醒「人生不能這樣」，開始積極參加各類課程，因而結識好友方羚，兩人相互鼓勵，閒暇時彈吉他唱歌，去年還成立「能量天使」樂團，以自身經驗鼓舞其他人，證明就算行動不方便，也能唱出美麗新世界。

鄭怡芬（30歲）7日參加「犯罪被害人保護協會創會二十周年新書發表會」，回憶事故當下，搭乘表姊的車，抱著小一的外甥，經過路口時，突然覺得右車窗有車燈，甫轉頭過去看，下一秒就失去意識，醒來後發現自己下半身無法動彈，全身多處骨折。

送醫後，全身多處骨折、脾臟碎裂的鄭怡芬被診斷脊椎受傷，下半身癱瘓，她聽到消息後猶如天打雷劈，自怨自艾，脾氣愈來愈暴躁，不時買醉，甚至埋怨「為什麼要救我？」讓她的母親飽受煎熬。

某日，鄭怡芬在台南工作的哥哥，打電話跟她說「媽媽中風了」，她才驚知朝夕相處的媽媽不願她煩惱，連中風都不敢說，令她深感愧疚與心疼，從那天起，輪椅人生改變了。

鄭怡芬開始參加技訓課程，結識同為輪椅天使的老師方羚，兩人同為輪椅天使，都為台東原住民，又熱愛唱歌，常窩在一起唱歌，生活轉向樂觀，她的雙親也逐漸放下壓力，家庭再度洋溢正向氛圍。

「上帝為你關閉一扇門，必會爲你開啟另一扇窗」鄭怡芬相信，人生始終會有出路，雖然行動不便，但美麗嗓音依舊，盼能用美妙的音符，鼓舞其他需要幫助的人。