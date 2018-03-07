戴安全帽辯稱步行 攝影機畫面讓酒駕男認罪

2018-03-07 13:48

〔記者許國楨／台中報導〕許姓男子上午剛領工資就與同事小酌，回家後又外出與來訪親友聚餐把酒言歡，一直喝到晚上結束騎車返家途中買檳榔解癮遭員警攔查，雖頭戴安全帽仍辯稱徒步前來，無酒後駕車行為，然對頭上仍戴安全帽卻無法解釋，直至員警提示攝影機畫面後，才後悔心存僥倖酒後騎車被逮了。

警方調查，從事臨時工的38歲許男當天上午9點多接獲老闆通知領取工資，領完工資後與同事等5人小酌一番，席間自己喝了4瓶啤酒，11時結束餐宴返回住處，下午又逢表妹等人從北部來訪，因久未相聚特地準備一桌佳餚款待，席間把酒言歡，在盛情難卻下再喝了4瓶啤酒，直至晚間7時才結束騎著機車準備回住處。

途中許男因有嚼食檳榔習慣癮頭上身，行經中清路一家檳榔攤下車買檳榔，此時第五分局水湳派出所副所長汪景倫與警員張淵棋稍早巡經，見許男行車不穩、左右搖晃，至檳榔攤下車購買檳榔，待其買檳榔後準備盤查。

許男發現員警在前方時嚇了一跳，突即轉身進入鄰近通訊行內，觀察外面動態，約20分鐘後誤以為員警已離開，安心走出通訊行時，經員警發現臉色泛紅，渾身散發濃厚酒味且有酒容攔查，他雖頭戴安全帽仍辯稱徒步前來，無酒後駕車行為，然對頭上仍戴安全帽卻無法解釋。

直到員警提示攝影機畫面後，他才後悔心存僥倖酒後騎車被逮了，經酒測值為0.59毫克，明顯超過法定標準值，訊後全案依公共危險罪嫌送辦。

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